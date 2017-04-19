?     Geri Bildirim
Cheating Tom 3
TamindirMobilOyunlarBeceriCheating Tom 3 - IPhone Ve IPad İçin Kopyacı Tom 3 Oyunu

Cheating Tom 3

(iOS)
Cheating Tom 3 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3
Cheating Tom 3

Tom, dahiler okulunda kopya çekmenin zorluğunu yaşıyor.

Erkan Calp Son güncelleme 6 dakika önce

Cheating Tom 3 (Kopyacı Tom 3), öğrenciler arasında en iyi kopya çekeni olarak bilinen Tom’un dahili okulunda geçen yeni oyunu. Seriye dönüşen kopya çekme oyununda huysuz öğretmenlerin derslere girdiği, beyinleri yıkanan çalışkan öğrencilerin bulunduğu sınıflara giriyoruz. Hem iPhone hem de iPad'de oynanabilen bu ücretsiz oyunu kaçırmayın derim.

Oyunda amacımız; Öğrencilerin üstün zekalarını kullanarak dünyayı ele geçirme üzerine planlar yapan bir grubu durdurmak değil. Diğer öğrenciler gibi beynimiz makinelerle yıkanmadan bir an önce tüm dersleri geçip mezun olmak. Birçok dersten sınava giriyoruz. Şimdiye kadarki tüm kopya çekme stillerini kullanıyoruz. Zorlu geçen 100 bölüm, ekstra olarak ta özel oyun modlarında kopya çekmenin inceliklerini gösteriyoruz.

Cheating Tom 3 için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Crazy Labs
Cheating Tom 3 QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  3. Roshambo Multiplayer
    Roshambo MultiplayeriPhone ve iPad İçin Taş Kağıt Makas Oyunu
  4. Angry Birds
    Angry BirdsAngry Birds Oyunu
  5. ROBLOX
    ROBLOXiPad ve iPhone'lar için Beceri Oyunu

Cheating Tom 3 Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster