Cheating Tom 3 (Kopyacı Tom 3), öğrenciler arasında en iyi kopya çekeni olarak bilinen Tom’un dahili okulunda geçen yeni oyunu. Seriye dönüşen kopya çekme oyununda huysuz öğretmenlerin derslere girdiği, beyinleri yıkanan çalışkan öğrencilerin bulunduğu sınıflara giriyoruz. Hem iPhone hem de iPad'de oynanabilen bu ücretsiz oyunu kaçırmayın derim.

Oyunda amacımız; Öğrencilerin üstün zekalarını kullanarak dünyayı ele geçirme üzerine planlar yapan bir grubu durdurmak değil. Diğer öğrenciler gibi beynimiz makinelerle yıkanmadan bir an önce tüm dersleri geçip mezun olmak. Birçok dersten sınava giriyoruz. Şimdiye kadarki tüm kopya çekme stillerini kullanıyoruz. Zorlu geçen 100 bölüm, ekstra olarak ta özel oyun modlarında kopya çekmenin inceliklerini gösteriyoruz.