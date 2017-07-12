Bombaları tek bir dokunuşta doğru yere atabilir misiniz?

Chibi Bomber, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir aksiyon oyunudur.

OMG-Studio tarafından geliştirilen Chibi Bomber, neredeyse Angry Birds kadar kolay oynanışı ve onun yanına eklediği müthiş eğlencesiyle dikkate değer yapımlardan bir tanesi. Oyunda amacımız girdiğimiz her bölümde karakterimizin özelliklerini kullanarak, düşmanlarımızın hepsini öldürmek. Bunu yapmak için de sadece bir kere karakterimizin üzerine tıklamamız, ardından da doğru yere hedefleyerek, mühimmatımızı düşmanlarımıza fırlatmamız. Oldukça kolay görünen bu özelliğin yanına bir de rüzgar efektini ekleyen yapımcılar, bu yolla hedefe giden bombanın sapmasını sağlıyorlar ve böylece oyunu bir nebze de olsa zorlaştırıyorlar.

Chibi Bomber'ın dikkat çeken özelliklerinden bir başkası da kişiselleştirmeler. Her bölümden sonra kazandığımız puanlarla birlikte karakterimizi ve güçlerimizi değiştirebiliyoruz. Bu da oyuna farklı bir çeşitlilik katar, oynanış süresini uzatıyor. Tüm bunlarla birlikte gerçek zamanlı çok oyunculu modları da bulunan oyun, eğlenceli bir oyun arayanlar için bakılması gereken yapımlardan bir tanesi oluveriyor.