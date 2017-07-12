?     Geri Bildirim
Chibi Bomber
TamindirMobilOyunlarAksiyonChibi Bomber

Chibi Bomber

Chibi Bomber İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Chibi Bomber
Chibi Bomber
Chibi Bomber
Chibi Bomber
Chibi Bomber

Android için Aksiyon Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 29 dakika önce

Bombaları tek bir dokunuşta doğru yere atabilir misiniz?

Chibi Bomber, Android telefon ve tabletler üzerinde oynanabilen bir aksiyon oyunudur.

OMG-Studio tarafından geliştirilen Chibi Bomber, neredeyse Angry Birds kadar kolay oynanışı ve onun yanına eklediği müthiş eğlencesiyle dikkate değer yapımlardan bir tanesi. Oyunda amacımız girdiğimiz her bölümde karakterimizin özelliklerini kullanarak, düşmanlarımızın hepsini öldürmek. Bunu yapmak için de sadece bir kere karakterimizin üzerine tıklamamız, ardından da doğru yere hedefleyerek, mühimmatımızı düşmanlarımıza fırlatmamız. Oldukça kolay görünen bu özelliğin yanına bir de rüzgar efektini ekleyen yapımcılar, bu yolla hedefe giden bombanın sapmasını sağlıyorlar ve böylece oyunu bir nebze de olsa zorlaştırıyorlar.

Chibi Bomber'ın dikkat çeken özelliklerinden bir başkası da kişiselleştirmeler. Her bölümden sonra kazandığımız puanlarla birlikte karakterimizi ve güçlerimizi değiştirebiliyoruz. Bu da oyuna farklı bir çeşitlilik katar, oynanış süresini uzatıyor. Tüm bunlarla birlikte gerçek zamanlı çok oyunculu modları da bulunan oyun, eğlenceli bir oyun arayanlar için bakılması gereken yapımlardan bir tanesi oluveriyor.

Chibi Bomber için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri.
Üretici:
OMG.Studio
Chibi Bomber QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Grand Theft Auto: San Andreas
    Grand Theft Auto: San AndreasAndroid için GTA: San Andreas Oyunu
  5. Grand Theft Auto: Vice City
    Grand Theft Auto: Vice CityAndroid için GTA Oyunu