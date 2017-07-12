Tek dokunma ile bombayı atın ve hedefi tutturmaya çalışın!

Chibi Bomber, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir aksiyon oyunudur.

Neredeyse Angry Birds kadar kolay onanabilen Chibi Bomber, geliştirdiğiniz karakter ile bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oyun. Her bölümde size farklı bir zorluk ve düşman türü sunan oyunda, amacımız sadece bir kere karakterinize dokunduktan sonra hedefi belirlemek ve ona bombayı göndermek. Doğru yapıldığında saniyeler içerisinde bölümleri geçtiğiniz oyun boyunca, çeşitliliği korumak adına rüzgar da işin içine giriyor. Bölümler yeterince kolay olmasın diye rüzgarın şiddetini ve yönünü de oyuna ekleyen yapımcılar, böylece hedefe attığınız bombanın yön değiştirmesine sebep oluyorlar. Bütün bunları göz önüne alarak hareket ettiğinizde oldukça kolay olan Chibi Bomber, bu kolaylığının yanında eğlenceli de bir oynanış sunuyor.

Tüm bunlarla birlikte kişiselleştirme imkanları da barındıran yapım, kendi karakterinizi ve karakterinizin özelliklerini değiştirmenize de izin veriyor. Böylece her bölümde topladığınız puanlarla yeni zırhlar ve silahlar alabiliyorsunuz. Bununla birlikte gerçek zamanlı çok oyunculu deneyimi de sunan Chibi Bomber, zaman geçirmek için birebir yapımlardan bir tanesi.