Bulmaca oyunu oynamayı seviyorsanız bu içerikte okuyacağınız oyun tam size göre. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Chicken Splash 3, oldukça eğlenceli anlar yaşamanızı sağlayacak.

Chicken Splash 3 oyununda tavuklar kaybolmuş durumdalar. Sizin harita üzerinden ilerleyerek tavukları kurtarmanız lazım. Bunu sadece siz yapabilirsiniz ve tavuklarda sadece size güveniyorlar. Elbette tavukları kurtarmak düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Ama zor olacak diye de tavukları esir halde bırakamazsınız. Hadi ne duruyorsunuz, hazırlık yapmanızda fayda var, yola çıkıyoruz.

Chicken Splash 3 oyununda haritanın birinci bölümünden itibaren tüm nesneleri birleştirerek eritmeniz lazım. Her nesnenin farklı bir özelliği ve farklı bir erime şekli bulunmakta. Bu yüzden oyunu oynarken tüm dikkatinizi toplayın. Chicken Splash 3 oyununda her yeni bölümü kısa sürede geçmeniz gerekli. Bu sayede daha fazla yıldız kazanabilir ve diğer bölümlere daha hızlı geçebilirsiniz.

Haritada bulunan bölümleri oynadıkça Chicken Splash 3 oyununda ilerliyor ve tavuklara yaklaşıyorsunuz. Sizin tavukları bulacağınıza eminiz. Bu yüzden hemen Chicken Splash 3'yi indirin ve hemen en son seviyeye ulaşmaya çalışın. Tavuklar sizi orada bekliyor olacak.