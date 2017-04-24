Chill the Piro
Hızlı hareket edip yangını durdurmalısınız.
Chill the Piro, özellikle çıkartılan yangınları söndürerek ilerlediğimiz hızlı tempolu bir Android oyunu. Vakit geçirmek için telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz en iyi arcade oyunlardan biri.
Hızlı düşünmeye iten bulmacalarla süslenmiş 20’in üzerinde bölüm, 3 oyun modu içeren arcade oyununda bir itfaiye erini kontrol ediyorsunuz. Piro adını taşıyan şeytani varlığın ortalığı alevlendirmesiyle aksiyon başlıyor. Durmadan, her yerde yangın çıkartan kötü karakteri yakalamak elbette size düşüyor. Bir yandan yangınları söndürürken diğer yandan son derece çevik olan kötüyü kovalamak kolay olmuyor elbette.
Süreye karşı koşuşturduğunuz oyunda yangını farklı şekillerde söndürmeniz isteniyor. Yangın söndürme tüpünüz, yangın söndürme hortumunuz ve kovanız elinizin hemen altında.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Sergey Marchenko
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