Jack'in yakacak odun toplamasına yardımcı oluyoruz.

Choppy Jack, iPhone ve iPad’de reflekslerinizi test etmek için oynayabileceğiniz odun kesme oyunu. Oyuna ismini veren sakallı dostumuza kışlık yakacak odun ihtiyacını gidermesi için yardımcı oluyoruz. Durmadan odun kesmemiz gerekiyor.

Minimalist görselleriyle her yaştan oyuncuyu kendisine çeken yapımda odunları keserken hızlı olmak kadar dikkatli olmak ta gerekiyor. Odunlar arasına gizlenmiş, olmadık zamanda çıkan kunduzları es geçmelisiniz. Bu yüzden seriye bağlayıp odunları hızlıca kesmeyi unutun.

Karlı dağlar ardında sabahtan akşama odun keserek vakit geçirdiğimiz oyunda topladığımız puanlarla yeni karakterlerin kilidini açıyoruz. Karakterlerin sadece görünümleri değil, odun kesme şekilleri de değişik. Sadece elini kullanan karateciden sopasını kullanan mağara adamına birçok karakter var.