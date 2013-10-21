ChrisPC Free VideoTube Downloader birçok farklı video indirme sitesinden video indirebilen ücretsiz bir video indirme programıdır.

Standart bir Youtube video indirme programından daha kapsamlı bir program olan ChrisPC Free VideoTube Downloader ile Youtube üzerinden video indirmenin dışında Dailymotion video indirme, vimeo video indirme gibi işlemleri de gerçekleştirebilmektesiniz. ChrisPC Free VideoTube Downloader sizi bu sayede her online video izleme sitesinden video indirmek için ayrı bir program indirme ve kurma derdinden kurtarmaktadır.

ChrisPC Free VideoTube Downloader sadece video indirme işleminin haricinde kullanışlı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Program ile aynı anda istediğiniz kadar bideoyu indirebilmektesiniz. ChrisPC Free VideoTube Downloader ile YouTube videolarında yer alan altyazıları .SRT uzantılı olarak bilgisayarınıza da kaydedebilirsiniz.

ChrisPC Free VideoTube Downloader indireceğiniz videolar için size kalite seçenekleri sunmaktadır. Bunun yanında kaydedilecek dosya formatını belirlemek de elinizdedir. Görsel temaları da destekleyen program aynı anda 4 videoyu farklı formata dönüştürebilirken sürükle-bırak desteğiyle kolay bir kullanım sunmaktadır. Program indirilecek dosyaların kaydedileceği dosya konumları ve dosya adları için de düzenleme seçenekleri sunarak toplu indirme işlemlerini bir hayli kolaylaştırmakta.

ChrisPC Free VideoTube Downloader şu online video sitelerini desteklemektedir:

YouTube.com

Vimeo.com

Dailymotion.com

Flickr.com

HULU.com

CBS.com

VK.com

Metacafe.com

Blip.tv

Veoh.com

ulive.com

LiveLeak.com

Break.com

Trilulilu.ro

220.ro

Tare.ro

MyVideo.de (.nl,.ch,.at,.ro)

Thatvideosite.com

GodTube.com

videU.de

Not: Program kurulum esnasında tarayıcı anasayfanızı ve varsayılan arama motorunuzu değiştirebilecek ek yazılımlar yükleme önerisinde bulunmaktadır. Programı çalıştırabilmek için bu eklentileri yüklemenize gerek yoktur. Eğer bu eklentilerden etkilendiyseniz aşağıdaki yazılımlar ile tarayıcınızı varsayılan ayarlarına geri döndürebilirsiniz: