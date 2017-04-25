Chromebook'lara Rakip Microsoft Windows 10 Cloud Donanımlar Çıkıyor

Microsoft Windows 10 Cloud nedir diye düşünüyorsanız kendisi, Chrome OS ve Chromebook'ların alternatifi olarak tarif edilebilir. Aslında tam anlamıyla Microsoft'un işletim sistemi pazarına sunduğu yeni bir Windows 10 alternatifi olan Windows 10 Cloud, ucuz bir altyapı vaat edecek ve böylece Windows 10 işletim sisteminin sürekliliğini devam ettirecek.

Windows 10 Cloud, Windows 10 işletim sisteminin daha basit bir sürümü olarak tasarlandı. Sistem Windows Store içerisindeki tüm uygulamaları çalıştırabilecek kapasiteye de sahip. Windows 10 Cloud, Google'ın Chromebook modelleri gibi bulut tabanlı işletim sistemi kullanan bir PC olarak kullanıcılara günlük hayatta oldukça faydalı olabilir.

Windows 10 Cloud Sistem Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre, Windows 10 Cloud PC'lerin batarya ömürleri 10 saat kadar olacak. Bu cihazların açılış süresi 20 saniye olacak. Minimum donanım özellikleri ise şöyle; 4GB RAM, 32 GB veya 64GB sabit depolama alanı, SSD ya da hızlı eMMC harddisk, opsiyonel elektronik kalem, dokunmatik ekran desteği.

Microsoft Windows 10 Cloud, 2 Mayıs tarihinde New York'ta düzenlenecek bir konferansta tanıtılacak. Sistem ile en geniş ve detaylı bilginin verileceği bu konferansta, Windows 10 Cloud cihazlarla ilgili daha geniş bir bilgi edinebileceğiz.

Windows 10 Cloud Çalışırken Görüntülendi!

Windows 10 Cloud ISO Kalıpları Sızdırıldı!