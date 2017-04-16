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Chrono Tales
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Chrono Tales

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Chrono Tales
Chrono Tales
Chrono Tales
Chrono Tales
Chrono Tales

Gerçek zamanlı savaşlara katılabiliyor ve gücünüzü gösteriyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 10 dakika önce

Chrono Tales, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçek zamanlı savaşların geçtiği oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz.

Efsanevi yaratıkların yer aldığı bir rol yapma oyunu olan Chrono Tales, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Oyunda birbirinden farklı karakterleri seçebiliyor ve farklı özel yeteneklere sahip olabiliyorsunuz. Online bir şekilde oynanan oyunda diğer oyuncularla mücadele ediyor ve kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca oyunda kullandığınız karakterin kostümünü de değiştirebiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Ticaret sistemine de sahip olan oyunda itemlerinizi satabiliyor ya da diğer oyunculardan item satın alabiliyorsunuz. Gerçek hayatta olan evlilik, ilişki, yemin, ticaret gibi aktiviteleri başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Chrono Tales ile boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Diğer oyuncularla sohbet edebiliyor ve dövüşerek gücünüzü gösterebiliyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olan Chrono Tales, kolay oynanışı ve etkileyici atmosferiyle de ilgi çekiyor. Yüzlerce farklı kombini uygulayabileceğiniz oyunda çok eğleniyor ve savaşa doyuyorsunuz. Chrono Tales oyununu mutlaka denemelisiniz.

Chrono Tales oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
EYOUGAME(SEA)
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