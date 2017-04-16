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Chrono Tales
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Chrono Tales

(iOS)
Chrono Tales İndir Hemen İndir

164 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Chrono Tales
Chrono Tales
Chrono Tales
Chrono Tales
Chrono Tales

Efsanevi yaratıkların ve savaşların yer aldığı harika bir rol yapma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Chrono Tales, mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zorlu bir rol yapma oyunudur. Stratejik kararlar alıp uygulamanız gereken oyunda diğer oyuncularla mücadele ediyor ve kendinizi geliştiriyorsunuz.

iPad ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz zevkli bir rol yapma oyunu olan Chrono Tales, gerçek zamanlı savaşların gerçekleştiği bir oyundur. Oyunda diğer oyuncularla mücadele ediyor ve aynı zamanda da karakterinizi geliştiriyorsunuz. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda dilediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Özel güçlerin ve yeteneklerin de yer aldığı oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Ayrıca kullandığınız karakterin üzerindeki elbiseleri de oyun içerisinde değiştirebiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz. Gelişmiş bir ticaret sistemine de sahip olan oyun boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olarak nitelendirilebilir. Aynı zamanda diğer oyuncularla sohbet edebiliyorsunuz.

Gerçek hayatta olan evlilik, ilişki, yemin, ticaret gibi aktiviteleri başarılı bir şekilde yansıtmayı başaran Chrono Tales ile boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Kolay bir oynanışa ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Yüzlerce farklı kombini uygulayabileceğiniz Chrono Tales'i sakın kaçırmayın.

Chrono Tales oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
eYou Technology Pte Ltd
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