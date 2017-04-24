Çiftlerin Ne Zaman Tartışacağını Bildiren Akıllı Saatler Geliyor

Bir saatin ne kadar akıllı olduğunu anlamak için çok fazla düşünmeye, özellikleri arasında bocalamaya artık gerek kalmıyor. Sevgilinizle ya da eşinizle kavga etme etme olasılığınızı ölçümleyebilen akıllı saatler geliyor. Erken "tartışma uyarı" sistemi taşıyan bu akıllı saatler, modern çağlarda her fırsatta anlaşmazlıklar yaşayıp, tartışmaya hazır olan çiftlerin ya da aile bireylerinin can simidi olacak.

Tartışmaların çıkabilme ihtimalini önceden tespit edebilen akıllı saatler, bilinmez ama belki de birçok birlikteliği kurtaracaklar.

Biyolojik verileri değerlendirerek çıkması muhtemel tartışmaları önlemeye odaklı akıllı saatler, birlikte yaşayanların tecrübeleri değerlendirilerek tasarlanmışlar. Makine öğrenme sitemlerinin irdelenerek geliştirilen saatler yüzde 86 gibi yüksek bir doğruluk payıyla çalışabiliyorlar ve tartışmaların yaşanacağı anları saptayabiliyorlar. Yeni tasarlanacak olan bu akıllı saatlerde sürecin bir sonraki adımı, çatışmaları meydana gelmeden beş dakika önce öngörebilecek bir model oluşturmak ve böylece aygıt üreticilerinin sadece fiziksel sağlık üzerine değil, aynı zamanda duygusal sağlığa odaklanmalarına da olanak tanıyacak. Cihazların tasarımcısının söylediğine göre, giyilebilir eşyalardan psikolojik ve biyolojik sinyalleri yakalayabilen bu saatlerin işlevselliği, kullanıcılardan çıplak gözle algılanamayan verilerin de okunarak yeni bir değerlendirme kaynağı oluşturabilme mantığına dayanıyor.

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