Çin, Boğulanları Kurtaracak Robot Cankurtaran Botları Üretiyor

Yeni teknolojilere yatırım yapmaktan kaçınmayan ve bunları hemen uygulamaya koymasıyla ön plana çıkan Çin, yıllardır çok sayıda kişinin boğularak can verdiği bir gölde, otonom sürat teknesi projesini hayata geçirdi.

Hefei bölgesinde bulunan Tian'e Gölü, uzun yıllardır boğulma haberleri ile gündeme geliyordu. Buradaki güvenlik önlemlerini arttıran; ancak hala her gün yüzlerce kişinin boğulma tehlikesi yaşadığı gölde, bu tehlikeyi en aza indirmek isteyen Çin, teknolojiden yardım almaya başladı.

Bir sürat teknesinden müteşekkil cankurtaran botu, içerisinde GPS, kameralar, akustik ve kızıl ötesi sensörler barındırıyor. Yaklaşık 70 hektar olan gölün çevresini de 20 adet akustik ve kızılötesi sensörle donatan yetkililer, gölü sensörler yardımıyla tehlikeli ve güvenli bölgelere ayırıyorlar. Güvenli olmayan bölgelere giriş yapanlar olursa, bu sensörler yetkilileri uyarıyor ve bölgeye kurtarma ekipleri yönlendiriliyor.

Otonom Cankurtaran Nasıl Çalışacak?

Otonom cankurtaran botunun devreye girmesiyle de işler daha da kolaylaşacak. Gölün yüzmeye açıldığı 2004 yılından bu yana 66 kişinin boğularak hayatını kaybettiği gölde, sensörler tehlikeli bölgeye giriş yapan birini tespit ettiklerinde, otonom bot hemen onun yanına gidecek ve bölgeye giren kişi tehlikeyle karşılaştığında bota tutunarak, güvenli bölgeye kadar ilerleyebilecek.

Kendi kendini idare edebilen botun yanı sıra, Tian Gölü kurtarma ekiplerinin üç tane drone'u da bulunuyor. Boğulma tehlikesi yaşayan biri tespit edildiğinde, drone'lar yanlarında cankurtaran yelekleri ile havalanıyorlar ve yelekleri boğulmayı yaşayan kişinin yanına bırakabiliyorlar.

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