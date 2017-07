Çin Hack'lenemez Bilgisayar Ağı Geliştiriyor!

Çin, Jinan kentinde, hacklenebilmesi neredeyse imkansız olarak gösterilen bir bilgisayar ağını devreye almaya hazırlandığını açıkladı. Quantum temelli çalışacak olan bu ağın, savunma, finans ve diğer alanlarda çalışan önemli kişiler tarafından kullanılacağı da belirtildi.

Kısıtlayıcı internet politikalarıyla bilinen ve vatandaşlarının internet ulaşımını sürekli engelleyen Çin, buna rağmen bir sonraki nesil internet alt yapıları için en büyük yatırımları yapmaya devam ediyor. Yayınlanan son haberlerde, Jinan kentinde kurulacak olan yeni quantum bilgisayar ağıyla, Çin'in hacklenmesi neredeyse imkansız olarak gösterilen ilk internet bağlantısını kullanacağı yazıldı.

Çin, internet dünyasının dönüm noktası olarak tanımladığı yeni projesiyle, matematik problemlerinin arkasına saklanmış eski şifreleme yöntemlerinin yerine, birbirine girmiş quantum bağlantıları ile sürekli değişen bir sistem inşa ediyor ve bir hackerın bu şifreyi çözmesi, neredeyse imkansız hale geliyor. Quantum Anahtar Dağıtımı (Quantum Key Distrubition - QKD) denilen bu sistemde şifreler fotonlara (hafif parçacıklar) işleniyor ve mesajın hemen önünden gönderiliyor. Eski sistemlerde, iki ana cihazın şifreleme yöntemi her zaman yerinde dururken, sadece gelen mesajlar bu şifrelere bağlı olarak çözülüyordu. Fakat bu sefer her seferinde yeni ve ulaşılamaz şifre anahtarları gönderildiğinden, hacker'ın her işlemi her mesajda tekrar yapması gerekiyor.

Hükümette, askeriyede, finans alanında ve enerji alt yapıları sektöründe çalışan 200 kişinin kullanacağı söylenen bu iletişim ağıyla birlikte, hacklenemez (unhackable) olarak adlandırılan ilk iletişim ağı da kurulmuş olacak.

