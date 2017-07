Çin Hükümeti Oyunları ''Zehir'' Olarak Görüyor

Çin hükümeti daha önceden teknoloji ve oyunlar konusundaki ilginç kararlarıyla dikkat çekmiş, dünyadaki genel eğilimlerin tersine kürek çekerek eleştirilerin hedefi olmuştu.

Dünyanın en yüksek nüfusa sahip ülkesinin yeni kararı ise ülkenin itibarını daha da zedeleyecek nitelikte. Çin hükümeti, bu hafta resmi gazetesi üzerinden yaptığı bir açıklamada Tencent firması tarafından yayınlanan MOBA türündeki Honor of Kings adlı oyunu hedef alarak bu oyunu Çin'deki çocuklar için bir zehir olarak tanımladı.

Çin hükümetinin böyle bir suçlamada bulunmasının nedeni ise Çin'de bir hayli büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Honor of Kings'in küçük oyuncularda bağımlılığa dönüşmesi. Çin nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda oyuna duyulan bu ilginin dikkatlerden kaçması olanaksız.

2015 yılında çıkış yapan Honor of Kings şu an için sadece Uzak Doğu'da oynanabiliyor. Oyunun Amerika ve Avrupa'ya henüz çıkmamış olmasına rağmen 200 milyon oyuncu sayısına sahip olması büyük bir başarı. Hatta Honor of Kings tek başına Tencent'in toplam gelirinin yüzde 40'lık bölümünü oluşturuyor. Bu senenin ilk çeyreği için paylaşılan istatistiklerde Honor of Kings'in 883 milyon dolarlık bir gelir ürettiği raporlanıyor.

Tencent, Çin hükümetinin açıklamasından sonra acilen tedbir alarak Honor of Kings'e günlük oyun süresi limiti ve yaş limiti getirdi. Fakat Çin hükümetinin ne yapacağını kestirmek zor; çünkü ülke yönetimi 2015 yılına kadar oyun konsollarını ülkede yasaklamak gibi kararlara imza atmıştı. Çin'in oyun geliştirme konusunda büyüyen bir ülke olduğu ve e-spor alanında ciddi bir varlık gösterdiği düşünülürse ülkenin oyun sektörünü baltalaması çok mantıklı olmayabilir.

