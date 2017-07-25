Çin, Suç İşlenmeden Failleri Yakalayabilecek Yapay Zeka Geliştiriyor

Çin, bir suç işlenmeden önce yetkililerin zanlıları durdurmalarına yardımcı olmak için tahmine dayalı analitik incelemelerde bulunacak bir yapay zeka teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Bu teknoloji bize Steven Speielberg'in meşhur "Azınlık Raporu" filmini çağrıştırıyor. Aslında üzerinde çalışılan teknoloji, teorik olarak filmde işlenen konuyu da oldukça hatırlatıyor. Financial Times gazetesinin yayınladığı bir rapora göre, yetkililer yüz tanıma teknolojisini kullanarak polise potansiyel suçluların davranış kalıplarının temelinde yatan davranış kalıplarını polise bildirmek için öngörü istihbaratıyla yapay zekayı harmanlayacak ve bu algoritmalarını kullanarak suçları önceden saptayabilecekler.

Algoritma farklı bir yapay zeka mantığı ile çalışıyor. Mesela, mutfak bıçağı satın alan biri şüphe uyandırmıyor. Ancak, Cloud Walk adındaki algoritma yapay zeka altyapısı, aynı kişinin gidip bir çekiç ve bir de çuval satın aldığı takdirde, o kişinin şüpheli olabilme katsayını yüksek olarak hesaplayabiliyor. Yazılım, 50 farklı bölgede polis veri tabanına girerek şüpheli karakterleri bu mantıkla işaretleyebiliyor.

Aslına bakılacak olursa, bu teknolojiyi kullanan ilk ülke Çin değil. Daha önce bulunan ve incelenen çeşitli verilere göre, yıllarca Los Angeles ve Milano gibi şehirlerde benzer yöntemlerin suçları öngörebilmek için kullanılmış olduğu da biliniyor.

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