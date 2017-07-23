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Çin, Uygur Türklerine Zorla Uygulama Yükletiyor!

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Çin hükümeti, Sincan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur'lardan başlamak üzere ülkenin birçok farklı noktasında yaşayan Müslümanlara, telefonlarına devlet tarafından belirlenen bir uygulamayı yükleme zorunluluğu getirdi.

Çinli devlet yetkilileri, öncelikle Urumçi'de yaşayan Müslüman Uygurlara WeChat üzerinden mesaj göndererek, Jingwang isimli bir uygulamayı telefonlarına yüklemek zorunda olduklarını belirttiler. Uygulamanın telefona yüklenmesiyle birlikte Çin'in o telefondaki bütün hareketleri takip etmeye başladığı söylenirken, yetkililerin bu zorunluluğu "terörist ve illegal olan dini videolar, resimler, e-kitaplar ve elektronik dökümanların" tespiti sebebiyle getirildiğini de kaydedildi. Yerel medya tarafından anlatılana göre Sincan bölgesinde yaşayan 8 milyon Uygur'dan büyük bir çoğunluğu, hem Mandarin hem de Uygurca yazılan bu mesajı aldı. 

Gönderilen mesajın sonunda yer alan QR koduyla birlikte edinilebilen bu uygulamanın telefonlara 10 gün içerisinde kurulmaması durumunda, telefon sahibinin göz altına alınacağının da altı kalın çizgilerle çizildi. Kolluk kuvvetlerinin önümüzdeki haftadan itibaren rutin kontrollere çıkacağı ve uygulamanın herkes tarafından yüklenip yüklenmediğini kontrol edeceği de mesajda yer aldı. Kontroller sırasında uygulaması çalışmayan, çalıştığı hallerde telefonunda istenmeyen metaryaller tespit edilen ve uygulamayı yüklemeyenlerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı da açıklandı.

Bugüne kadar daha başka birçok başka zorlukla karşı karşıya gelen Uygur Türkleri, akıllı telefonlarına yüklenen Jingwang isimli uygulama ile bütün hayatlarını Çin hükümetine teslim etmiş olacaklar. Telefondaki dosyaları kontrol etmesinin yanı sıra Çin'in en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamaları WeChat ve Weibo üzerinden yapılan konuşmaları okuyabilen, Wi-Fi giriş bilgileri, IMEI numarası ve SIM kart verileri gibi hayati bilgileri kayıt altına alan bu uygulamanın zorunlu hale getirilmesiyle Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı insan haklarına aykırı bir başka uygulama olarak tarihe geçecek. 

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Yazar: - 23.07.2017

Çin, Uygur Türklerine Zorla Uygulama Yükletiyor! İçin Yorum Yaz

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