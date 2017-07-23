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Çin Yapay Zekanın Merkezi Olacak!

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Günümüzde adından çok sık bahsettiğimiz yapay zeka konusunda Çin Hükümeti yeni bir karar aldı. Bu alanda bir numara olmak için çalışmalara başladığını duyurdu.

Çin Yapay İstihbarat Teşkilatı, sunduğu kalkınma planında yapay zeka endüstrisinin "ekonomi için önemli bir güç" olduğunun üzerini çizdi. Ayrıca, Devlet Konseyi'ne 2020 yılına kadar sağlanacak yatırımlarla bu sektörün merkez ülkesi olmayı hedefledikleri bildirildi. Raporda uluslararası rekabetin yeni odağı olan yapay zekanın; bu konuda avantaj yaratmak, yeni sanayilerin gelişimini açmak ve ulusal güvenliğin korunmasını iyileştirmek için büyük önem taşıdığı belirtildi.

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AI (yapay zeka) endüstrisinin Çin'e 2025 yılına kadar yılda 400 milyar yuan (59 milyar dolar) katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca geçen ay yayınlanan PwC raporuna göre, yapay zekanın global çaptaki getirisinin 2030'a kadar trilyonlar düzeyine çıkması ön görülüyor.

Şimdiden robotik cihazların ve polislerin kullanılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Çin'in, yapay zeka teknolojisinin peşini bırakmayacağını bu rapor sayesinde görmüş olduk. Umarım vakit kaybetmeden benzer girişimler için bizler de düğmeye basarız ve bu sektörde başarılı işler ortaya koyan ciddi rakiplerden oluruz.

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Yazar: - 23.07.2017

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