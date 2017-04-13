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Çin, Yüksek İşlem Kapasiteli İletişim Uydusunu Yörüngeye Fırlattı

Çin, Yüksek İşlem Kapasiteli İletişim Uydusunu Yörüngeye Fırlattı

Çin, yüksek işlem yapma kapasiteli bir iletişim uydusu başarıyla yörüngeye fırlattı. Long March 3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Shijian 13, Çin Aerospace Science and Technology Corp. şirketi tarafından tasarlandı.

Çin'in Xinhua haber ajansının raporuna göre, Shijian 13 adlı ülkenin ilk yüksek işlem kapasiteli uydusu, Çin'in güneybatısındaki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi

Uydu, Çin'in ücra köşelerine ve hızlı giden trenlere internet bağlantısı sağlayacağı gibi, lazer komünikasyon teknolojileriyle iletişim testleri de yapmayı amaçlıyor. Bu özelliklerinden dolayı Shijian 13, aynı zamanda "Chinasat 16" adıyla da biliniyor. Shijian 13, saniyede 20 GB veri transferi yapabiliyor. Bu özelliği ile ülkenin şimdiye kadar en yüksek işlem yapma kapasitesine sahip uydusu olarak Çin uzay çalışmaları tarihine de geçti.

56 metre boyundaki Long March 3B taşıyıcı roketiyle yörüngeye gönderilen uydu, yörüngede 15 yıl kalacak. Çin’in, 2015 yılında yayımlanan orta ve uzun vadeli sivil amaçlı uzay altyapısı geliştirme planına göre, ülkenin 2025 yılına kadar uzayda 22 adet iletişim uydusu olacak.

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Yazar: - 13.04.2017

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