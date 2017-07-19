?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaÇin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi

Çin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi

 Çin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi

Çinli Whatsapp kullanıcıları, uygulamanın ülkede tamamen engellenmiş olabileceğinden endişe ediyorlar.

Geçtiğimiz Salı günü Çinli WhatsApp kullanıcıları, uygulamayla fotoğraf veya video paylaşamadıklarını fark ettiler. VPN ile aynı eylemi gerçekleştirmeye çalışanlar da sağlıklı gönderi yapmayı başaramadılar. İlk önce genel bir sorunla karşılaştıklarını düşünen kullanıcılar, daha sonra bunun bir hükümet engeli olduğunu anladılar.

Çin hükümetinden doğal olarak bir açıklama gelmedi, ancak varılan ortak kanıya göre WhatsApp hükümetin sansür duvarını aşamamış görünüyor. Bilindiği üzere Çin, tüm sosyal medya ve iletişim uygulamaları üzerinde oldukça sıkı ve caydırıcı politikalar uyguluyor. WhatsApp'ta hükümetin katı politikalarına en son takılan uygulamalardan biri olmuş gibi görünüyor.

Kullanıcılar aynı durumu daha önce Çin'in Twitter versiyonu olan Weibo'da da yoğun bir şekilde yaşamış olduklarından bu durumla ilgili çok da şaşırmış olmamalılar diye düşünüyoruz. Çinli kullanıcılar Twitter'da durumla ilgili yorumlarında durumla ilgili tartışmaya başladılar.

Instagram Çin'de Engellendi

Pokemon GO Çin'de Yasaklandı!

Çin, Gmail'e Erişimi Engelledi

Editöre Yaz:
Yazar: - 19.07.2017

Çin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Çin Hükümeti Oyunları ''Zehir'' Olarak Görüyor Çin Hükümeti Oyunları ''Zehir'' Olarak Görüyor Çin hükümeti daha önceden teknoloji ve oyunlar konusundaki ilginç kararlarıyla dikkat çekmiş, dünyadaki genel eğilimlerin tersine kürek çekerek…
İşte Gençleri Siber Suçlara İten Sebepler! İşte Gençleri Siber Suçlara İten Sebepler!Siber suçlarla ilgili haberler her geçen gün giderek artış gösteriyor. Bu artışta rol oynayan yaş aralığının ise genç ağırlıklı olması… Google Glass Yenilenmiş Haliyle Geliyor Google Glass Yenilenmiş Haliyle GeliyorUzun zamandır sessizliğini koruyan Google Glass, nihanet yenilenen teknolojisi ile geri dönüyor. Google'ın ürünü büyük umutarla piyasaya sürülmüş,…
Mini Etekli Turistik Gezi, Sosyal Medyada Paylaşılınca Hapis Cezası Getirdi Minecraft'ın Kitabı Çıktı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ