 Çin'de WhatsApp Dosya Paylaşımı Engellendi

Çinli Whatsapp kullanıcıları, uygulamanın ülkede tamamen engellenmiş olabileceğinden endişe ediyorlar.

Geçtiğimiz Salı günü Çinli WhatsApp kullanıcıları, uygulamayla fotoğraf veya video paylaşamadıklarını fark ettiler. VPN ile aynı eylemi gerçekleştirmeye çalışanlar da sağlıklı gönderi yapmayı başaramadılar. İlk önce genel bir sorunla karşılaştıklarını düşünen kullanıcılar, daha sonra bunun bir hükümet engeli olduğunu anladılar.

Çin hükümetinden doğal olarak bir açıklama gelmedi, ancak varılan ortak kanıya göre WhatsApp hükümetin sansür duvarını aşamamış görünüyor. Bilindiği üzere Çin, tüm sosyal medya ve iletişim uygulamaları üzerinde oldukça sıkı ve caydırıcı politikalar uyguluyor. WhatsApp'ta hükümetin katı politikalarına en son takılan uygulamalardan biri olmuş gibi görünüyor.

Kullanıcılar aynı durumu daha önce Çin'in Twitter versiyonu olan Weibo'da da yoğun bir şekilde yaşamış olduklarından bu durumla ilgili çok da şaşırmış olmamalılar diye düşünüyoruz. Çinli kullanıcılar Twitter'da durumla ilgili yorumlarında durumla ilgili tartışmaya başladılar.

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