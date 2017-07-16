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Çinli Bilim İnsanları 'Süper Köpek' Üretti

long long

Çinli bilim insanları, genetik olarak değiştirilmiş bir köpeği klonladıklarını duyurdular. Öncü olabilecek bir teknolojiyle klonlanan 'süper köpekler', daha güçlü ve daha hızlı olacak.

Pekin'deki bir araştırma ekibi, artık köpeklerin genlerini değiştirerek doğalarını farklılaştırabildiklerini ve klonlama yoluyla çoğalttıklarını söyledi. Pekin merkezli biyolojik teknoloji şirketi olan Sino Gene’in açıklamasına göre Long Long türünün ilk örneği. Bunun nedeni, Long Long’un kendisi gibi genetiği değiştirilmiş bir köpekten klonlanlamış olması. Long Long'un babası Apple, 29 Aralık 2016'da aynı laboratuarda doğmuştu.

Guangzhou Biyolojik İlaç ve Sağlık Enstitüsü'nden araştırmacı Lai Liangxue'ya göre, bir köpeğin daha büyük kaslara sahip olması ve daha iyi bir koşu kabiliyeti elde etmesi için bu teknoloji kullanılabilir. Long Long isimli ilk süper köpeği klonlayan bilim insanları, süper köpeklerin daha güçlü, daha zeki veya daha hızlı olmalarının yanı sıra genetik tedavi çalışmalarında da kullanılabileceklerini belirttiler. Örneğin, evcil hayvan sahiplerinin genetik bir hastalıktan mustarip köpeklerinin, sağlıklı bir şekilde klonlanmasına yardımcı olabilir.

Sino Gene şirketi açıklamasında Apple ve Long Long’un gelişim süreçlerinin takip edileceğini belirtirken, buldukları teknolojinin bilim insanlarının 'süper köpek' yapmalarını sağlayacağını ve hayvanların polis köpekleri için de ideal olacağını söyledi.

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Yazar: - 16.07.2017

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