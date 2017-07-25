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Cinsel İstismarı Tespit Eden Sticker Geliştirildi

Intrepid

Cinsel istismarın rapor edilmesine yönelik panik butonları ve akıllı telefon uygulamaları gibi pek çok farklı aygıt daha önce geliştirilmişti. Ancak mevcut tüm uyarıcılar, istismara uğrayan kişi tarafından manuel olarak kullanıldığında aktif olurken, söz konusu kurbanın bunu yapacak vakti olmadığı düşünüldüğünde, uyarıcıların yeterli işlev sağlamadığı da sorgulanıyordu. Yeni geliştirilen sticker şeklindeki uyarıcı ise kendiliğinden cinsel istismarı tespit edebiliyor.

MIT araştırmacılarından Manisha Mohan geliştirdikleri ve Intrepid adını verdikleri aygıt sayesinde, cinsel istismar tehdidinin bertaraf edilebileceğine dikkat çekti. Diğer uyarıcılardan farklı olarak Intrepid, sticker şeklinde kişinin bedenine yapışıyor ve kişinin akıllı telefonunda bulunan bir uygulama vasıtasıyla eşleniyor. Kullanıcının kıyafetleri başkası tarafından tuhaf bir şekilde çıkarıldığı takdirde, yahut zorlama yoluyla kullanıcı çıplak kaldığı an, uyarıcı devreye giriyor ve mobil uygulama vasıtasıyla daha önce belirlenen kullanıcılara mesaj gönderiyor.

Intrepid aygıtını kullanan bireyler, söz konusu mobil uygulamaya en fazla 5 acil durum numarası kaydedebiliyor.lar Bu durumda, belirlenen 5 kişiden birinin mutlaka acil durum anında mesajı alabileceği varsayılıyor. Aygıtın stickerları, tercihe göre kıyafetin istenildiği parçasına yapıştırılabiliyor. Stickerı elbiseden çıkarmayı unutup çamaşır makinesine atsanız dahi, dayanıklılığı sayesinde uyarıcılar fonksiyonunu kaybetmiyor. 70 kişiye Intrepid’i deneten Mohan, testlerde aygıtın gayet başarılı olduğunu ve deneyenlerin oldukça memnun edici olduğunu iletti.

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Yazar: - 25.07.2017

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