CintaNotes hemen not etmeniz gereken detayları ya da aklınıza gelenleri aktarabileceğiniz, kaydedebileceğiniz ve etiketleyebileceğiniz kullanışlı bir araç.

Kurulum gerektirmiyor ve dilerseniz ana dosyayı flash diskinize atarak her yere notlarınızla birlikte taşıyabilirsiniz.

Yazıları kopyalayabileceğiniz herhangi bir web sitesinde, programda veya dosyada tek yapmanız gereken yazıyı seçtikten sonra “CTRL – F12” tuşlarına basmak. Seçiminiz yazıyı ve kaynağını da içererek notlarınız arasına girecektir. Bütün bunları yaparken de herhangi bir eklenti ya da program kurmak zorunda değilsiniz.

Ayrıca kaydettiğiniz bilgileri almak da bir o kadar kolay. CintaNotes’i açıyorsunuz ve yazmaya başlıyorsunuz. Sadece yazdığınız kelimeleri içeren içerikler ekranda kalıyor. Bbaşlık veya kaynak adres gibi daha özel arama seçenekleri de mevcut.

Notlarınızı organize edebilmek ve aradıklarınıza daha kolay ulaşabilmek de etiketleme sistemiyle oldukça kolay. Farklı bilgisayarlarda çalışanlar için birkaç bilgisayar arasında bilgilerinizi senkronize edebilmeniz de mümkün.