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Clawbert
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Clawbert

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Clawbert
Clawbert
Clawbert
Clawbert

Makine resetlenmeden tüm oyuncakları yakalamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Clawbert, küçük – büyük herkesin oynadığı oyuncak yakalama oyununu mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. Android telefonda boş zamanlarınızda, bekleme anında veya okula/işe giderken açıp keyifle oynayacağınız bir oyun.

Görsel çizgilerinden dolayı daha çok çocukların oynayacağı bir mobil oyun izlenimi uyandırsa da yetişkinlerin de severek oynayacağını düşünüyorum. Oyunda amacınız; verilen süre içerisinde, oyuncak makinesi resetlenmeden tüm oyuncakları yakalamak. Başlangıçta elbette süre fazlasıyla yetiyor ancak ilerledikçe yakalamanız gereken objelerin sayısının artmasıyla zorlaşmaya başlıyor. Tek butonla oynadığınız oyun birden çıldırıcı derecede zor ötesi bir oyun halini alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
HyperBeard
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