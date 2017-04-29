Clawbert(iOS)
Oyuncakları süreyi aşmadan toplamalısınız.
Clawbert, görsellerinden yetişkinlerden ziyade çocukların ilgi göstereceği bir mobil oyun izlenimi uyandırsa da büyük – küçük herkesin oynayabileceği kalitede, eğlenceli bir oyun. Oyuncak yakalama makinesinin çalışma mantığını bir kenara bırakıp makinenin içinde ne kadar oyuncak varsa kısa sürede toplamaya çalışıyorsunuz.
Görsel çizgilerine bakıp çocuk oyunu diyebilirsiniz ancak içerisinde çocuğu çıkartmak isteyen, vakti zamanında oyuncak makinelelerinde oyuncak toplamanın zorluğunu yaşamış büyüklerin de keyif alarak oynayacağını bir oyun Clawbert. Oyunda amacınız; gözünüzün önündeki ulaşılması kolay görünen tüm oyuncakları dikkatlice çekip çıkarmak. Oyuncakları toplarken tek tuş kullanıyorsunuz. Hassasiyetini elbette çok iyi ayarlamanız, sabırlı olmanız gerekiyor. Toplama anında hata yapma lüksünüz yok; saniyelere oynuyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- HyperBeard
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