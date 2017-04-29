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Clawbert
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Clawbert

(iOS)
Clawbert İndir Hemen İndir

133 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Clawbert
Clawbert
Clawbert
Clawbert

Oyuncakları süreyi aşmadan toplamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 35 dakika önce

Clawbert, görsellerinden yetişkinlerden ziyade çocukların ilgi göstereceği bir mobil oyun izlenimi uyandırsa da büyük – küçük herkesin oynayabileceği kalitede, eğlenceli bir oyun. Oyuncak yakalama makinesinin çalışma mantığını bir kenara bırakıp makinenin içinde ne kadar oyuncak varsa kısa sürede toplamaya çalışıyorsunuz.

Görsel çizgilerine bakıp çocuk oyunu diyebilirsiniz ancak içerisinde çocuğu çıkartmak isteyen, vakti zamanında oyuncak makinelelerinde oyuncak toplamanın zorluğunu yaşamış büyüklerin de keyif alarak oynayacağını bir oyun Clawbert. Oyunda amacınız; gözünüzün önündeki ulaşılması kolay görünen tüm oyuncakları dikkatlice çekip çıkarmak. Oyuncakları toplarken tek tuş kullanıyorsunuz. Hassasiyetini elbette çok iyi ayarlamanız, sabırlı olmanız gerekiyor. Toplama anında hata yapma lüksünüz yok; saniyelere oynuyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
HyperBeard
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