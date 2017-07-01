Cleverpdf.com ile PDF dosyalarınızı birçok formata oldukça basit adımlarla dönüştürebilirsiniz.

Cleverpdf.com ile PDF dosyalarınızı birçok formata oldukça basit adımlarla dönüştürebilirsiniz.

PDF dosyalarınızı ya da diğer formatlardaki dosyalarınızı birbirleri arasında dönüştürmek için oldukça kolay ve etkili bir araç olan cleverpdf, ücretsiz olarak tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapasiteye sahip diyebilirim. PDF dosyalarını Word, Excel, PowerPoint, Epub, Pages, Numbers, Keynote ve resim dosyalarına dönüştürebildiğiniz gibi Word, Excel, PowerPoint ve resim dosyalarını da PDF formatına dönüştürebilirsiniz.

PDF konusunda birçok aracı da bünyesinde bulunduran cleverpdf.com servisinde PDF sıkıştırma, PDF birleştirme, PDF kesme, PDF şifreleme, PDF kilidi açma, PDF filigran ekleme ve PDF döndürme araçlarını da sizlere sunuyor. Tüm bu hizmetleri ücretsiz olarak sunan cleverpdf.com servisini tarayıcınızda favorilerinize ekleyebilir, ihtiyaç duyduğunuzda işlerinizi kolayca halledebilirsiniz.