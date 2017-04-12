Click Arena
Arenada diğer oyunculara karşı mücadele edin.
Click Arena, refleksleri test eden sosyal dövüş oyunu olarak iOS platformunda karşımıza çıkıyor. Karakterinizi dışarıdan görme şansına sahip olmadığınız, doğrudan karakterin yerini alıp seri dokunuşlarla rakiplerinizi indirmeye çalıştığınız farklı formda bir dövüş oyunu.
Sadece iPhone’da oynanabilen dövüş oyunu adından da tahmin edeceğiniz üzere tıklamaya dayalı. Ekranın herhangi bir noktasına ne kadar dokunuşlar yaparsanız rakiplerinizi o kadar çabuk nakavt ediyorsunuz. Arena şampiyonu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyorsunuz. Yenildiğiniz an turnuvaya veda ediyorsunuz. Tüm arenaları açtıktan sonra da günlük görevlerle devam etme şansınız var.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 10.0 ve üzeri
- Üretici:
- Appinto
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