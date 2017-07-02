Clouds Above
iPhone ve iPad İçin Ağaç Büyütme Oyunu
Bulutların üzerindeki sihirli dünyayı keşfedin.
Clouds Above, iOS platformuna özel çıkış yapan ağaç büyütme oyunu. Ağacınızı bulutların üzerine kadar uzanan devasa bir ağaca dönüştürmeye çalıştığınız oyunda gökyüzüne yaklaştıkça kuşlardan balonlara büyümenizi engelleyen birçok engel çıkmaya başlıyor.
Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone ve iPad’de aynı oynanışı sunan, dilediğiniz yerde açıp oynayabileceğiniz oyunda ağacınızı mümkün olduğunca tepe noktaya taşımak için uğraş veriyorsunuz. Belli aralıklarla yaptığınız dokunuşlar, ağacınızın büyümesini sağlarken gökyüzüne doğru çıktıkça türlü engelleri aşmak için ayrıca bir çaba sarf etmek durumunda kalıyorsunuz. Ağacınızı büyütürken yıldızları toplamanız da önemli. Yıldızlar ağacınızın daha çabuk uzamasını sağladığından es geçmemenizi tavsiye ederim.
Kulaklığınızı takıp oynamanızı istediğim ağaç büyütme oyununda görsellerin de kaliteli olduğunu söylemeliyim. Minimal yapıda animasyonlarla birleştirilmiş grafikler göze son derece hoş görünüyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Daniel Zeszut
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