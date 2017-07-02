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Clouds Above
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Clouds Above

Clouds Above İndir Hemen İndir

27 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Clouds Above
Clouds Above
Clouds Above
Clouds Above
Clouds Above

iPhone ve iPad İçin Ağaç Büyütme Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 14 dakika önce

Bulutların üzerindeki sihirli dünyayı keşfedin.

Clouds Above, iOS platformuna özel çıkış yapan ağaç büyütme oyunu. Ağacınızı bulutların üzerine kadar uzanan devasa bir ağaca dönüştürmeye çalıştığınız oyunda gökyüzüne yaklaştıkça kuşlardan balonlara büyümenizi engelleyen birçok engel çıkmaya başlıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone ve iPad’de aynı oynanışı sunan, dilediğiniz yerde açıp oynayabileceğiniz oyunda ağacınızı mümkün olduğunca tepe noktaya taşımak için uğraş veriyorsunuz. Belli aralıklarla yaptığınız dokunuşlar, ağacınızın büyümesini sağlarken gökyüzüne doğru çıktıkça türlü engelleri aşmak için ayrıca bir çaba sarf etmek durumunda kalıyorsunuz. Ağacınızı büyütürken yıldızları toplamanız da önemli. Yıldızlar ağacınızın daha çabuk uzamasını sağladığından es geçmemenizi tavsiye ederim. 

Kulaklığınızı takıp oynamanızı istediğim ağaç büyütme oyununda görsellerin de kaliteli olduğunu söylemeliyim. Minimal yapıda animasyonlarla birleştirilmiş grafikler göze son derece hoş görünüyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Daniel Zeszut
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