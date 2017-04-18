CNN, iPhone ve iPad üzerinde kullanılabilen bir haber uygulamasıdır.

Amerika'nın ve dünyanın en büyük haber merkezlerinden bir tanesi olan CNN, mobil uygulamaları üzerinden de haberler sunmaya ve kullanıcılarına ulaştırmaya devam ediyor. Ülkemizde CNN Türk ismiyle Türkçe haberler yayınlayan şirket, global olarak CNN adıyla ve İngilizce haberleriyle bizlere ulaşıyor. Dünyanın dört bir yanında bulundurduğu muhabirleri ile olaylara anında müdahele eden CNN, İngilizce takip edilmesi gereken haber kaynaklarının başında geliyor.

Bununla birlikte yeni eklenen CNNVR özelliğiyle birlikte özellikle mobil platformlarda kullanıcılar için bir başka deneyimin kapıları da açılıyor. 12 farklı şehirde görev yapan muhabirlerin hazırladığı 360 derece videoları, VR başlıklara uygun hale getirerek, sunmaya başlayacak olan CNN, böylece küçük de olsa bir VR başlığı sahibiyseniz, sizler için yeni bir haberciliğin önünü de açmış oluyor.