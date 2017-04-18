Coach Bus Simulator 2017, gerçekçi atmosferi ve yeni model otobüsleriyle harika bir otobüs simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynayabileceğiniz oyunda gerçek bir kaptan oluyorsunuz.

Otobüs kaptanlığı yapmanızı sağlayacak bir oyun olan Coach Bus Simulator 2017, açık harita üzerinde otobüs sürmenizi sağlayan bir oyundur. Oyunda yolcuları alıp gidecekleri yere götürüyor ve sıkışık trafik içerisinde hareket etmeye çalışıyorsunuz. Gelişmiş zekaya sahip trafik sistemi sayesinde de gerçek yollardaki gibi bir hisse kapılabileceğiniz oyunda çok eğleniyorsunuz. Gerçekçi bir atmosferde geçen oyunda farklı otobüsler kullanabiliyor ve farklı kamera açılarını kullanabiliyorsunuz. Serbest sürüş ve kariyer moduna sahip olan oyunda yolcuları kaçırmadan varış noktalarına ulaştırmalısınız. Eğer simülasyon oyunlarını seviyorsanız Coach Bus Simulator 2017 çok hoşunuza gidebilir.

Gerçekçiliğiyle tam puan almayı hak eden oyunda gerçek bir kaptan olabiliyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim de sunan oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Özenle hazırlanmış şehir haritası, farklı ortamlar, farklı yolcular, çeşitli araçlar bu oyunda sizleri bekliyor. Coach Bus Simulator 2017'yi sakın kaçırmayın.

Coach Bus Simulator 2017 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.