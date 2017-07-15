Cobi Shoot
iPhone ve iPad İçin Hedef Vurma Oyunu
Görüş alanınıza giren hedefleri ıskalamadan vurmalısınız.
Cobi Shoot, retro görselleri, oynanış şekliyle nostalji yaşatan süper eğlenceli bir hedef vurma oyunu. Avcı rolünü üstlendiğimiz oyunda kimi zaman süre sınırlı kimi zaman da serbest şekilde önümüze çıkan hedefleri indirmeye çalışıyoruz. Atış kaçırma, hedef ıskalama lüksümüz yok. iPhone ve iPad'de ücretsiz oynayabileceğiniz ufak boyutlu nişan alma oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.
iOS platformuna özel çıkış yapan arcade shooting oyununda vurmamız gereken farklı hedefler var. Bombalara dikkat ederek meyveleri vurma, güneye göç eden ördekleri durdurma, havada uçuşan hedeflere ustalıkla nişan alıp seri şekilde vurma gibi pek çok aksiyona giriyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Cobra Mobile Limited
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