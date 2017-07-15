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Cobi Shoot
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Cobi Shoot

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55 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Cobi Shoot
Cobi Shoot
Cobi Shoot

iPhone ve iPad İçin Hedef Vurma Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Görüş alanınıza giren hedefleri ıskalamadan vurmalısınız.

Cobi Shoot, retro görselleri, oynanış şekliyle nostalji yaşatan süper eğlenceli bir hedef vurma oyunu. Avcı rolünü üstlendiğimiz oyunda kimi zaman süre sınırlı kimi zaman da serbest şekilde önümüze çıkan hedefleri indirmeye çalışıyoruz. Atış kaçırma, hedef ıskalama lüksümüz yok. iPhone ve iPad'de ücretsiz oynayabileceğiniz ufak boyutlu nişan alma oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

iOS platformuna özel çıkış yapan arcade shooting oyununda vurmamız gereken farklı hedefler var. Bombalara dikkat ederek meyveleri vurma, güneye göç eden ördekleri durdurma, havada uçuşan hedeflere ustalıkla nişan alıp seri şekilde vurma gibi pek çok aksiyona giriyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Cobra Mobile Limited
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