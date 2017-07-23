Çocuk Eğitmenim, küçük yaştaki çocukların çevresindekileri öğrenebilmeleri amacıyla ebeveynlerin kullanabileceği oldukça başarılı bir uygulama.

Çocuk Eğitmenim, küçük yaştaki çocukların çevresindekileri öğrenebilmeleri amacıyla ebeveynlerin Android cihazlarında kullanabileceği oldukça başarılı bir uygulama.

Küçük yaşta bir çocuğunuz varsa anne ve babalar olarak ilk iş sizlere düşüyor. Çocuğunuzu bilinçli ve bilgili bir şekilde büyütmek istiyorsanız, okuldan önce sizin eğitiminizden geçmeleri şart. Daha önce böyle bir tecrübesi olmayan anne ve babalar da düşünülerek hazırlanmış olan Çocuk Eğitmenim uygulamasında alfabe, hayvanlar, mevsimler, meyveler, sayılar gibi konuları sesli bir şekilde öğretebiliyorsunuz.

Eğitimlerin yanında çocuğunuzu uyuturken okuyabileceğiniz hikayeler ve uykuya dalmalarında kolaylık sağlayacak ninniler de bulunan Çocuk Eğitmenim uygulamasında hem eğitici hem de öğretici çizgi filmleri de izletebilirsiniz. Çocuğunuzun büyüme çağlarında onları hem eğlendirip, hem de öğreterek gelişmelerini sağlamak istiyorsanız Çocuk Eğitmenim uygulamasını indirebilirsiniz.

Uygulamada bulunan eğitimler: