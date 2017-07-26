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Çocuklara Özel Telefon Üretildi!

Çocuk telefonları

Günümüzde küçük çocuklar en az yetişkinler kadar telefona karşı fazla meraklılar. Onlar ve velileri için müjdeyi verelim; sadece çocuklara özel telefon üretildi!

Kulağa ilk etapta garip geldiğini biliyorum ama endişelenecek bir durumun olmadığını size söylemeliyim. Japonya'daki Tone Mobile adlı şirket, çocukların ve ailelerin gün boyu iletişim kurabilmesi amacıyla yeni bir telefon üretti. "Tone m17" adı verilen telefon, ilkokuldaki çocukların sürekli ekrana bakmasını önlemek amacıyla sadece gündüz saatlerinde çalışmaya programlandı. 12 yaş ve daha küçük çocuklar için üretilen Tone m17, gece saat 22:00 ile sabah saat 06:00 arasında otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanabiliyor.

Ayrıca cihaz, belirlenen yerlerde kilitlenme ve mesajlaşma uygulamalarının kısıtlanması gibi başka özellikleri de kapsıyor. Telefondaki ayarlar ise sadece velilere açık olacak ve onlar dışında kimse bu ayarları değiştiremeyecek. İlk olarak Japonya'da 1 Ağustos'ta 312 dolar etiketle satışı başlayacak olan Tone m17'nin, diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı hakkında henüz bilgi verilmedi. Şahsen, en kısa zamanda biz de dahil birçok ülkede satışının başlamasını talep ediyorum. Aslında biz de benzer teknolojiler geliştirmek için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayabiliriz.

Oyuncaklar Çocuklarınıza Dair Bilgileri Kayıt Ediyor Olabilir!

Türkiye'de Teknoloji Üretecek Çocuklar Çalışmaya Başladı

Yazar: - 26.07.2017

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