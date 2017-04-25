Coin Pumper, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu ve eşsiz bir kurguya sahip olan oyunda bulmacaları çözerek para kazanıyoruz.

Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı bir oyun olan Coin Pumper, bozuk paraları eşleştirerek para kazandığınız bir oyundur. Oyunda renkli bozuk paraları uygun sütunlara fırlatıyor ve aynı renkli paraları yok etmeye çalışıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda elinizi çabuk tutmalı ve ekran dolmadan önce tüm paraları yok etmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Özel güçler de kullanabileceğiniz oyunda kombolar yaparak daha fazla kazanç sağlayabilirsiniz. Çocukların da severek oynayabileceğini düşündüğüm Coin Pumper oyununda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Birbirinden farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Sevimli karakterlerin ve komik ses efektlerinin yer aldığı oyunda hem bulmacaları çözmeye çalışıyor hemde eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Farklı oyun türlerini de oynayabileceğinz Coin Pumper sizleri bekliyor. Coin Pumper oyununu sakın kaçırmayın.

Coin Pumpero oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.