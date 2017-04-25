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Coin Pumper
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Coin Pumper

(iOS)
Coin Pumper İndir Hemen İndir

144 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Coin Pumper
Coin Pumper
Coin Pumper
Coin Pumper
Coin Pumper

Birbirinden zorlu bölümleri geçmeye ve para biriktirmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Coin Pumper, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Çocukların beğenerek oynayabileceği oyunda para kazanmaya çalışıyoruz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir bulmaca/beceri oyunu olan Coin Pumper, uygun sütunlara aynı renkteki bozuk paraları fırlatmaya çalıştığınız bir oyundur. Son derece kolay bir oynanışa sahip olan oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Çocukların da severek oynayabileceğini düşündüğüm Coin Pumper'da dikkatli olmalı ve birbirinden zorlu bölümler geçmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu ve eşsiz bir kurguya sahip olan oyunda bulmacaları çözerek para kazanıyoruz.

Farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda para kazanarak diğer karakterlerin kilitlerini açabiliyorsunuz. Sevimli karakterlerle ve eğlenceli seslerle dolu oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Mutlaka denemeniz gereken bir oyun olan Coin Pumper, sizleri bekliyor.

Coin Pumper oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Khanh Nguyen
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