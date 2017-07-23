Color Run!
iPhone ve iPad İçin Refleks Oyunu
Bir platformdan diğerine zıplıyoruz.
Color Run!, reflekslerinizi test edebileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor.
Son derece seri olmanız gereken ve hata kaldırmayan oyunda topu bir platformdan diğerine zıplatarak ilerliyorsunuz. Ancak ufak bir sorun var: Topun rengiyle üzerine zıpladığınız platformun rengi uyuşmalı. Platform çift renkli olduğundan kolay gelebilir ancak oyunun hızı o kadar ileriye çekilmiş ki refleksleriniz sağlam değilse saniyeler içerisinde oyuna veda ediyorsunuz. Unutmadan, oyunun farklı modları yok, sonsuz oynanış sunuyor ve internetsiz oynayabiliyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- GalacticThumb
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