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Color Run!
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Color Run!

Color Run! İndir Hemen İndir

73 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Color Run!
Color Run!
Color Run!
Color Run!

iPhone ve iPad İçin Refleks Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Bir platformdan diğerine zıplıyoruz.

Color Run!, reflekslerinizi test edebileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye edeceğim yapımların başında geliyor.

Son derece seri olmanız gereken ve hata kaldırmayan oyunda topu bir platformdan diğerine zıplatarak ilerliyorsunuz. Ancak ufak bir sorun var: Topun rengiyle üzerine zıpladığınız platformun rengi uyuşmalı. Platform çift renkli olduğundan kolay gelebilir ancak oyunun hızı o kadar ileriye çekilmiş ki refleksleriniz sağlam değilse saniyeler içerisinde oyuna veda ediyorsunuz. Unutmadan, oyunun farklı modları yok, sonsuz oynanış sunuyor ve internetsiz oynayabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
GalacticThumb
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