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Combat Elite: Border Wars
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Combat Elite: Border Wars

Combat Elite: Border Wars İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Combat Elite: Border Wars
Combat Elite: Border Wars
Combat Elite: Border Wars
Combat Elite: Border Wars
Combat Elite: Border Wars

Android İçin TPS Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 60 dakika önce

Helikopterleri indirin, tankın peşine düşün, robotlarla savaşın.

Combat Elite: Border Wars, keskin nişancı oyunu olarak öne çıksa da Rambo gibi davranmamızı isteyen görevler sunan sürükleyici bir TPS oyunu. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanan aksiyon yüklü oyunlara sıcak bakıyorsanız Android telefonunuza indirip oynayın.

Android platformunda TPS türünde sayısız keskin nişancı (sniper) oyunu mevcut ancak hem görev odaklı ilerleyip hem de online PvP mücadelelere katılabildiğimiz zengin içerikli olanına rastlamak güç. Oyunda tek bir karakter kontrol edebiliyoruz. Rambo gibi bıçaktan taramalı tüfeğe, roket atardan el bombasına kullanılmadık silah bırakmayan kahramanımızın tüm mücadelesi şehri saran robot görünümlü savaş makineleriyle oluyor. Helikopter indirmeden motosikletle tankın peşine düşmeye pek çok aksiyona giriyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Reliance Big Entertainment (UK) Private Limited
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