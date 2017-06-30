Combat Elite: Border Wars
Android İçin TPS Oyunu
Helikopterleri indirin, tankın peşine düşün, robotlarla savaşın.
Combat Elite: Border Wars, keskin nişancı oyunu olarak öne çıksa da Rambo gibi davranmamızı isteyen görevler sunan sürükleyici bir TPS oyunu. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanan aksiyon yüklü oyunlara sıcak bakıyorsanız Android telefonunuza indirip oynayın.
Android platformunda TPS türünde sayısız keskin nişancı (sniper) oyunu mevcut ancak hem görev odaklı ilerleyip hem de online PvP mücadelelere katılabildiğimiz zengin içerikli olanına rastlamak güç. Oyunda tek bir karakter kontrol edebiliyoruz. Rambo gibi bıçaktan taramalı tüfeğe, roket atardan el bombasına kullanılmadık silah bırakmayan kahramanımızın tüm mücadelesi şehri saran robot görünümlü savaş makineleriyle oluyor. Helikopter indirmeden motosikletle tankın peşine düşmeye pek çok aksiyona giriyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
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