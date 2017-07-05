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Cooking Craze
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Cooking Craze

Cooking Craze İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Cooking Craze
Cooking Craze
Cooking Craze
Cooking Craze
Cooking Craze

Android İçin Restoran Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Pastanelerden 5 yıldızlı restoranlara her mutfağa giriyorsunuz.

Cooking Craze, pastanelerden beş yıldızlı restoranlara dünyada girilmedik mutfak bırakmadığımız hızlı tempolu bir mobil oyun. Zaman yönetimi oyunlarını seviyorsanız Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri. Malzemeleri hazırlayıp pişirmekten müşterilere servis etmeye her şey sizin sorumluluğunuzda.

Basit dokunuşlarla oynanan zaman yönetimi oyununda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için işletmemize gelen müşterilere birbirinden leziz menüler hazırlıyoruz.

Fast-food ürünlerinden tatlılara, et yemeklerinden pastalara yapmadığımız, denemediğimiz tat kalmıyor. Paris, Rio, New York ve daha pek çok şehirde lüks mekanların mutfağında şef olarak görev alıyoruz. Müşterilerimizin siparişlerini istedikleri gibi olabildiğince hızlı şekilde hazır etmek için uğraş veriyoruz. Mutfakta ne kadar çabuk olur ve az hata yaparsak o kadar fazla para kazanıyor, seviye atlayarak daha lüks yerlerde çalışmaya başlıyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Big Fish Games
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