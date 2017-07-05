Cooking Craze
Android İçin Restoran Oyunu
Pastanelerden 5 yıldızlı restoranlara her mutfağa giriyorsunuz.
Cooking Craze, pastanelerden beş yıldızlı restoranlara dünyada girilmedik mutfak bırakmadığımız hızlı tempolu bir mobil oyun. Zaman yönetimi oyunlarını seviyorsanız Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri. Malzemeleri hazırlayıp pişirmekten müşterilere servis etmeye her şey sizin sorumluluğunuzda.
Basit dokunuşlarla oynanan zaman yönetimi oyununda kahvaltı, öğle ve akşam yemeği için işletmemize gelen müşterilere birbirinden leziz menüler hazırlıyoruz.
Fast-food ürünlerinden tatlılara, et yemeklerinden pastalara yapmadığımız, denemediğimiz tat kalmıyor. Paris, Rio, New York ve daha pek çok şehirde lüks mekanların mutfağında şef olarak görev alıyoruz. Müşterilerimizin siparişlerini istedikleri gibi olabildiğince hızlı şekilde hazır etmek için uğraş veriyoruz. Mutfakta ne kadar çabuk olur ve az hata yaparsak o kadar fazla para kazanıyor, seviye atlayarak daha lüks yerlerde çalışmaya başlıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Big Fish Games
Simülasyon Popülerleri
- Hay DayAndroid için Sanal Çiftlik Oyunu
- Farming Simulator 18Android İçin Çiftlik Simülatörü Oyunu
- Farming Simulator 14Android için Tarla Sürme Simülasyonu
- FarmVille 2Android için Çiftlik Kurma Oyunu
- Farming Simulator 16Android için Çiftlik Simülatörü
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı