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Cooking Craze
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Cooking Craze

(iOS)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cooking Craze
Cooking Craze
Cooking Craze
Cooking Craze
Cooking Craze

iPhone ve iPad İçin Restoran Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Menüleri hızlı ve istenildiği şekilde hazırlamalısınız.

Cooking Craze, iPhone ve iPad’de aynı keyifli oynanışı sunan restoran oyunu. Pastanelerde başlayıp 5 yıldızlı restoranların mutfağına girmek için gecenizi gündüzünüze kadar çalıştığınız oyunda zaman yönetimini çok iyi yapmanız gerekiyor. Siparişleri hazırlarken hem hızlı olmalısınız hem de fazla pişirmemeli, malzemeleri ziyan etmemelisiniz.

Yüzlerce seviyenin yanında günlük görevler içeren zaman yönetimi oyununda başlangıçta çok bilindik mekanlarda çalışmadığınızdan menüleri hazır etmek çok zor olmuyor. Müşterilerin az gelmesi, malzeme sayısının az olması işinizi oldukça kolaylaştırıyor. Ancak işinizi hafife alıp performansınızı düşürmemelisiniz. Aksi halde 5 yıldızlı restoranların mutfağına girmeyi unutun. Üstün performans sergileyip restoranlarda çalışmaya başlarsanız iş yoğunluğunun artacağını, farklı lezzetler hazırlamak zorunda kalacağınızı, gün içinde kahvaltı, öğle ve akşam dışında özel günler için de siparişler alıp hazırlayacağınızı unutmayın. Tabii ki geceli gündüzlü çalışmanın karşılığını alıyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Big Fish Games
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