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Çöpçatanlık Sitesi Ashley Madison, Mağdurlarına Ağır Tazminat Ödeyecek

 Ashley Madison çöpçatan servisi

ABD ve Kanada’da 2015 yılında en çok konuşulan güvenlik saldırısı Ashley Madison çöpçatan servisine yapılan saldırı olmuş, bu olay medyada kendine özel bir yer bulmuştu. 'ashleymadison.com' isimli çöpçatanlık sitesi hacklenmesinden bir ay sonra sitenin 37 milyon üyesinin bilgileri internette yayınlanmıştı.

Ashley Madison bir “evlilik dışı” çöpçatanlık sitesiydi ve milyonlarca evli kullanıcısı buradan eşlerinden başkalarıyla buluşmak için bulunuyorlardı. Çöpçatanlık sitesi Ashley Madison, web sitesinin 2015 yılında uğradığı saldırıdan sonra, bu eylemden mağdur olanlara 11 milyon dolarlık ödeme yapacağı dün açıklandı.

İnternet sitelerinde yayınlanan haberlere göre, Temmuz 2015 tarihinde gerçekleşen bu dev veri ihlalinde, kişisel ayrıntıları paylaşılan 37 milyon kadar kullanıcının açtığı davaları kapatmak için sitenin 11.2 milyon dolarlık bir ödeme yapacağı belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre, geçerli hak talepleri olan kullanıcılar ihlali atfeden zararlarını ne kadar iyi belgeleyebilirlerse, 3.500 dolara kadar ödeme talep edebilecekler. Mağdurlara ödenecek tazminat bir tarafa, Ashley Madison kullanıcılarının avukatları, 11.2 milyon dolarlık ödemenin üçte birini alabilecekler.

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Yazar: - 19.07.2017

Çöpçatanlık Sitesi Ashley Madison, Mağdurlarına Ağır Tazminat Ödeyecek İçin Yorum Yaz

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