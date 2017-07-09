CopyCat Virüsü 14 Milyon Android Cihazına Bulaştı

Son günlerde Android kullanıcılarını büyük bir endişe sarmaya başladı. Sebebi ise, CopyCat isimli Malware virüsü. CopyCat, şimdiden 14 milyon tane Android cihaza bulaşmış durumda.

14 milyondan fazla cihazda virüs olarak dolaşan CopyCat, 8 milyon kişinin Android telefonuna zarar verdi. Bu zararlar bazıları finansal, bazıları da telefonu çökertmeye yönelik. Telefonunuzda bulunan kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan malware tabanlı virüs, Android kullanıcıları için büyük risk oluşturuyor.

İsrail merkezli siber güvenlik şirketi Check Point'e göre, CopyCat tehlikesi hala devam ediyor. Check Point sözcüsü verdiği demeçte, ''CopyCat, telefonlarınıza reklamlardan, bilmediğiniz bağlantılardan bulaşabilir. Bu yüzden, telefonunuzdan internete bağlanırken dikkatli olun.'' uyarılarını yaptı. Ayrıca CopyCat virüsü, kullanıcılardan 1.5 milyar dolar gelir sağladı.

Check Point, CopyCat'in diğer virüslerden farklı olduğunu da belirtiyor. Virüs, ilk olarak cihazınıza kök salıyor, daha sonra tam kontrolü sağlıyor ve kullanıcıyı savunmasız bırakıyor. En çok Güneydoğu Asya’daki cihazlara bulaşan CopyCat virüsü, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Ayrıca güvenlik uzmanları virüsün Çin'den ve MobiSummer isimli reklam ağından yayıldığını düşünülüyor. Eğer Google, cihazlarına güncelleme yayınlamazsa, işler daha da sarpa sarabilir.

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