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Cosmic Path
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Cosmic Path

Cosmic Path İndir Hemen İndir

109 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cosmic Path
Cosmic Path
Cosmic Path
Cosmic Path
Cosmic Path

iPhone ve iPad İçin Bulmaca Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Akıl dolu 100 bölüm, değişen mekanikler

Cosmic Path, kolaydan zora doğru ilerleyen 100 bölüm sunan mobil bulmaca oyunu. Hem iPhone hem de iPad'de oynanmak üzere tasarlanmış.

iOS platformuna özel çıkış yapan oyunda bölümü geçebilmeniz için tüm parlak beyaz çemberleri toplamanız gerekiyor. Ancak bunu yaparken kırmız noktalara değmemelisiniz. Kesinlikle kaçmanız gereken kırmızı noktalar dışında platformun belli noktalarına yerleştirilmiş ok işaretleri de önemli. Ayrıca kilit simgeli bölgeler bulunuyor ki buralara zorunlu olarak girmek durumundasınız. Kısacası kolay gibi görünen ancak oynamaya başladığınızda zorluk düzeyini gördüğünüz bulmaca oyunlarından.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
GalacticThumb
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