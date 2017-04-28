Cosmo Race farklı oyun türlerini eğlenceli bir şekilde bir araya getiren bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Cosmo Race'de uzaya çıkıyoruz ve astronotları yarıştırıyoruz. 6 astronotun aynı anda yarıştığı bu yarışlarda katılımcılaratletik yeteneklerini sergiliyorlar. Biz de astronotumuzu seçiyoruz ve eğlenceye ortak oluyoruz.

Cosmo Race bir platform oyunu gibi oynanmakta. 2 boyutlu oyunda boşlukların üzerinden atlıyor, engelleri aşmak için zıplıyoruz. Ayrıca çeşitli bonusları toplayarak geçici olarka avantaj yakalayabiliyoruz.

Cosmo Race'i tek başınıza oynayabileceğiniz gibi online olarak oynayabilir, diğer oyunculara karşı yarışabilirsiniz.