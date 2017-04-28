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Cosmo Race
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Cosmo Race

(iOS)
Cosmo Race İndir Hemen İndir

165 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race
Cosmo Race

Uzayda yarışmaya ne dersiniz?

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Cosmo Race farklı oyun türlerini eğlenceli bir şekilde bir araya getiren bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Cosmo Race'de uzaya çıkıyoruz ve astronotları yarıştırıyoruz. 6 astronotun aynı anda yarıştığı bu yarışlarda katılımcılaratletik yeteneklerini sergiliyorlar. Biz de astronotumuzu seçiyoruz ve eğlenceye ortak oluyoruz.

Cosmo Race bir platform oyunu gibi oynanmakta. 2 boyutlu oyunda boşlukların üzerinden atlıyor, engelleri aşmak için zıplıyoruz. Ayrıca çeşitli bonusları toplayarak geçici olarka avantaj yakalayabiliyoruz.

Cosmo Race'i tek başınıza oynayabileceğiniz gibi online olarak oynayabilir, diğer oyunculara karşı yarışabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
NANOO COMPANY Inc.
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