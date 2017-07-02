Cropy
Android için Ekran Görüntüsü Alma Programı
Ekranda ne varsa anında kesin ve düzenleyin!
Android işletim sistemli mobil cihazlarda kullanılabilen Cropy, internette anlık olarak karşınıza çıkan bir metni ya da görseli kaydedip düzenleme yapmanızı sağlayan bir tür ekran görüntüsü alma uygulamasıdır.
Adından da anlaşıldığı üzere ekran görüntüsünü kesme işlevi gösteren Cropy mobil uygulamasıyla internette gezinirken ansızın karşınıza çıkan bir metni ya da görseli kesebilir, istediğiniz düzenlemeyi yaparak kişiselleştirebilirsiniz. İşlev olarak ekran görüntüsü almaya benzeyen Cropy’nin farkı ise istediğiniz boyutta ekran görüntüsünü yakalayıp çok daha pratik bir şekilde düzenleme yapmaya olanak tanımasıdır.
Ayrıca Cropy üzerinden dilediğiniz internet sayfasını da açabiliyorsunuz. Eğer internet sayfasını Cropy üzerinden açmadıysanız, kullanmakta olduğunuz tarayıcının paylaş menüsünden Cropy’yi seçip uygulamaya devam edebilirsiniz.
Cropy üzerinden kişiselleştirmiş olduğunuz yeni dosyaları ise uygulama bünyesinde kolayca depolayabilirsiniz. Cropy ile düzenlemiş olduğunuz görselleri sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Ayrıca düzenleme yaparken ekrandan kestiğiniz görsellere filtre, çerçeve ve metin de ekleyebilirsiniz. Cropy uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz indirin.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.
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