Cropy ile ekran görüntüsünü hemen kesip düzenleyin.

iOS işletim sistemli mobil cihazlarda çalışan Cropy, internet tarayıcınızda aktif iken ekranda bulunan metin ya da görselleri anında kesip düzenleyebileceğiniz bir mobil uygulamadır.

İlk etapta ekran görüntüsü almaktan ne farkı var dedirten Cropy uygulamasında aslında ekran görüntüsü almadan fazlası var. Cropy uygulamasında internette gezinirken gerek metinleri gerekirse de görselleri pratik bir şekilde kesip düzenlemeye başlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi yaparken internet sayfalarını Cropy uygulamasından açabilirsiniz. Şayet başka bir tarayıcı kullanıyorsanız da Paylaş seçeneğine yönelerek Cropy’yi seçip uygulamada düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Ayrıca kesilen ve düzenlenen görselleri Cropy uygulamasında depolayabilir ve istediğiniz an kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yakaladığınız görsellere düzenleme yaparken söz konusu görsellere efekt ve çerçeve de ekleyebiliyorsunuz. Hatta görsellere metin ekleyerek caps oluşturabilirsiniz. Ekran görüntüsü yakalamaktan fazlasını sunan Cropy uygulamasını AppStore’dan ücretsiz indirebilirsiniz.