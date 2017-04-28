Crusaders of Light güzel grafikleri oldukça zengin bir içerikle harmanlayan bir mobil MMORPG oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online rol yapma oyunu olan Crusaders of Light'da alternatif bir fantastik evrene yolculuk ediyoruz ve bir kahraman seçerek bu evrenin koruyucusu oluyoruz. Şeytani güçlerle savaştığımız oyunda amacımızı gerçekleştirebilmemiz için kahramanımızı geliştirmemiz, daha iyi silahlar ve zırhlar bulmamız gerekiyor. Bu da bizi zindanlara ve arenalara yönlendiriyor.

Crusaders of Light'da 40 oyuncu birlikte bölüm sonu canavarlarına karşı savaşabilmekte. PvP arenalarında ise duellolar ya da 3'e 3 veya 5'e 5 karşılaşmalar yapabilirsiniz. Oyunun geniş dünyasında yolculuk edebilmek için farklı binekleri kullanmanıza izin veriliyor.

Crusaders of Light oldukça detaylı grafiklere sahip.