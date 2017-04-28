?     Geri Bildirim
Crusaders of Light
TamindirMobilOyunlarRol YapmaCrusaders Of Light - IPhone Ve IPad Için Online Rol Yapma Oyunu

Crusaders of Light

(iOS)
Crusaders of Light İndir Hemen İndir

1.02 GB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light
Crusaders of Light

Crusaders of Light'ta zindanları temizleyebiliyor, arenalarda diğer oyunculara karşı savaşabiliyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Crusaders of Light güzel grafikleri oldukça zengin bir içerikle harmanlayan bir mobil MMORPG oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir online rol yapma oyunu olan Crusaders of Light'da alternatif bir fantastik evrene yolculuk ediyoruz ve bir kahraman seçerek bu evrenin koruyucusu oluyoruz. Şeytani güçlerle savaştığımız oyunda amacımızı gerçekleştirebilmemiz için kahramanımızı geliştirmemiz, daha iyi silahlar ve zırhlar bulmamız gerekiyor. Bu da bizi zindanlara ve arenalara yönlendiriyor.

Crusaders of Light'da 40 oyuncu birlikte bölüm sonu canavarlarına karşı savaşabilmekte. PvP arenalarında ise duellolar ya da 3'e 3 veya 5'e 5 karşılaşmalar yapabilirsiniz. Oyunun geniş dünyasında yolculuk edebilmek için farklı binekleri kullanmanıza izin veriliyor.

Crusaders of Light oldukça detaylı grafiklere sahip.

Crusaders of Light için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
NetEase Games
Crusaders of Light QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. King Arthur: Legend of the Sword
    King Arthur: Legend of the SwordiPhone ve iPad İçin Kral Arthur Oyunu
  2. Legend Online Classic
    Legend Online ClassiciPhone ve iPad İçin MMORPG Oyunu
  3. Habbo
    HabboiPhone ve iPad için Rol Yapma Oyunu
  4. Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
    Marvel`s Guardians of the Galaxy: The Telltale SeriesiPhone ve iPad için Macera Oyunu
  5. Walking Dead: The Game - Season 2
    Walking Dead: The Game - Season 2iPhone ve iPad için Resmi Walking Dead Oyunu

Crusaders of Light Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster