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Crushy Bricks
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Crushy Bricks

Crushy Bricks İndir Hemen İndir

117 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Crushy Bricks
Crushy Bricks
Crushy Bricks
Crushy Bricks
Crushy Bricks

iPhone ve iPad İçin Üçlü Eşleştirme Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Tuğlaları sağa sola kaydırarak yığın oluşmasını engelleyin.

Crushy Bricks, her yaştan kişinin oynayabileceği üçlü eşleştirmeye dayalı tuğla kırma oyunu. Renkli tuğlaları kaydırarak yığın oluşmasını engellemeye çalıştığımız bulmaca oyunu, 4 arcade modda 48 zorlu bölüm sunuyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla iPhone’da mekan fark etmeksizin rahatlıkla oynayabileceğiniz bulmaca oyununda puan toplamak için tek yapmanız gereken; renkli tuğlaları kırarak oyun alanından kaldırmak. Renkli tuğlaları sağa veya sola kaydırmak suretiyle yığın oluşmasını engelleyebiliyorsunuz. Arada bombalar, çok renkli tuğla gibi kurtarıcılarımız var. Bu noktada oyunun kolay olduğu fikrine varabilirsiniz lakin tuğlaları kırarken verilen süreyi ve hamle sınırını aşmamalısınız. Başlangıç, elbette oyuna ısındırma amaçlı olduğundan basit. İlerledikçe oyunun zorluk çıtası yükseliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Umbrella Games LLC
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