Crushy Bricks
iPhone ve iPad İçin Üçlü Eşleştirme Oyunu
Tuğlaları sağa sola kaydırarak yığın oluşmasını engelleyin.
Crushy Bricks, her yaştan kişinin oynayabileceği üçlü eşleştirmeye dayalı tuğla kırma oyunu. Renkli tuğlaları kaydırarak yığın oluşmasını engellemeye çalıştığımız bulmaca oyunu, 4 arcade modda 48 zorlu bölüm sunuyor.
Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olmasıyla iPhone’da mekan fark etmeksizin rahatlıkla oynayabileceğiniz bulmaca oyununda puan toplamak için tek yapmanız gereken; renkli tuğlaları kırarak oyun alanından kaldırmak. Renkli tuğlaları sağa veya sola kaydırmak suretiyle yığın oluşmasını engelleyebiliyorsunuz. Arada bombalar, çok renkli tuğla gibi kurtarıcılarımız var. Bu noktada oyunun kolay olduğu fikrine varabilirsiniz lakin tuğlaları kırarken verilen süreyi ve hamle sınırını aşmamalısınız. Başlangıç, elbette oyuna ısındırma amaçlı olduğundan basit. İlerledikçe oyunun zorluk çıtası yükseliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Umbrella Games LLC
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