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Cryptnote
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Cryptnote

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Editör Puanı: 4/5
4
Cryptnote
Cryptnote
Cryptnote

Android İçin Metin Şifreleme Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Şifreleriniz, önemli notlarınızı koruyun.

Cryptnote, metinleri şifre ile koruma altına almanızı sağlayan ücretsiz bir şifreleme programı/uygulaması. Windows, Mac, Linux platformunun yanı sıra Android cihazlarda kullanılabilir olan metin şifreleme uygulaması, son derece pratik. Uygulama, uzun bir süredir güncellenmemiş ancak işini kusursuzca yeterine getiriyor.

Şifreli haberleşme programı ByLock’tan daha güvenli olduğu iddia edilen ancak metin şifreleme dışında bir işlevi olmayan Cryptnote, mobil cihaz ve bilgisayarlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayla şifreyle korunan metin içeren dosyalar oluşturabiliyorsunuz. Bu dosyalar sadece Cryptnote ile açılabiliyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.1 ve üzeri
Üretici:
Droida
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