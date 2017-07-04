Cryptnote
Android İçin Metin Şifreleme Uygulaması
Şifreleriniz, önemli notlarınızı koruyun.
Cryptnote, metinleri şifre ile koruma altına almanızı sağlayan ücretsiz bir şifreleme programı/uygulaması. Windows, Mac, Linux platformunun yanı sıra Android cihazlarda kullanılabilir olan metin şifreleme uygulaması, son derece pratik. Uygulama, uzun bir süredir güncellenmemiş ancak işini kusursuzca yeterine getiriyor.
Şifreli haberleşme programı ByLock’tan daha güvenli olduğu iddia edilen ancak metin şifreleme dışında bir işlevi olmayan Cryptnote, mobil cihaz ve bilgisayarlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayla şifreyle korunan metin içeren dosyalar oluşturabiliyorsunuz. Bu dosyalar sadece Cryptnote ile açılabiliyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.1 ve üzeri
- Üretici:
- Droida
Güvenlik Popülerleri
- 360 SecurityAndroid için Ücretsiz Güvenlik Uygulaması
- Antivirus FreeMobil Cihazlar İçin Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
- CM Security - FREE AntivirusAndroid için Ücretsiz Antivirüs Uygulaması
- Hotspot Shield VPNAndroid İçin Yasaklı ve Engelli Sitelere Giriş Uygulaması
- 360 SecurityAndroid İçin Güvenlik ve Koruma Uygulaması
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı