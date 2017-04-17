CS:GO'nun Oyun Motoru Değişiyor

Rekabetçi FPS oyunlarının en önde gelen isimlerinden Counter-Strike: Global Offensive için önemli bir karar alındı. Valve, CS:GO'nun oyun motorunu Source 2 ile değiştirebileceğini açıkladı.

Steam üzerinde en çok oynanılan oyunlardan bir tanesi olan CS:GO, 32-bit sistemler için hazırlanan Source motoru ile geliştirilmişti. 2004 yılında ilk kez karşımıza çıkan bu motor, 2006 ve 2007 yıllarında oldukça büyük değişiklikler yaşasa da temelde 2004 yılının teknolojisini kullanıyordu. 2015 yılında Valve, Source 2 oyun motorunu geliştirdiğini açıklamıştı. Bu yeni oyun motorunu hemen Dota 2'de kullanmaya başlayan şirket, oyuncularına büyük değişiklikler sunmuştu.

Yakın bir zaman önce Dota 2'nin Çinli oyuncuların beğenisine sunulması sırasında, oyun severlerin ilgisini çekecek bir başka bilgi daha ortaya çıktı. Bu detay, Counter-Strike: Global Offensive'in de Source 2 motoruna geçeceği fısıldıyordu. Valve, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da oyuncuların büyük bir bölümü zaten bu değişikliği bekliyorlardı.

Yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen bu değişiklikle birlikte, oyunun öncelikle grafiklerinde büyük gelişmeler olacağı bekleniyor. Bununla birlikte CS:GO'nun daha stabil ve performans açısından daha dengeli bir oyun haline gelmesi de ön görülenler arasında. Yıkılabilir çevre ya da buna benzer modern oyun motorlarının sunduğu yeniliklerden de yararlanması beklenen oyuna dair ayrıntıların yakın zamanda ortaya çıkabileceği konuşuluyor.

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