Cube Escape: The Cave, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gizem çözme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nesnelere dokunarak hikayeiyi ortaya çıkarmaya çalıştığınız oyunda çok eğleniyorsunuz.

Sinematik bir atmosferde geçen Cube Escape: The Cave, oynarken sizi düşündürecek ve beynininizi sınırlarına kadar zorlayacak bir oyundur. Hikaye tabanlı bir gizem çözme oyunu olan Cube Escape: The Cave'de nesnelere dokunarak ilerliyor ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Adım adım ilerlediğiniz oyunda konuğa yardımcı olmanız gerekiyor. Bir küpün içine girerek oynadığınız oyunda dikkatli olmalı ve gözünüze çarpan farklılıkları incelemelisiniz. Cube Escape serisinin dokuzuncu oyunu olan Cube Escape: The Cave'de macera kaldığı yerden devam ediyor. Eğer önceki oyunları oynadıysanız bu oyundan da zevk alacağınızı söyleyebilirim. Eğer gizem çözme oyunlarında iyi olduğunuzu düşünüyorsanız Cube Escape: The Cave'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Zorlu bulmacaları çözmeli ve gizemi ortaya çıkarmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Cube Escape: The Cave'i sakın kaçırmayın.

Cube Escape: The Cave oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.