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Cube Escape: The Cave
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Cube Escape: The Cave

Cube Escape: The Cave İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cube Escape: The Cave
Cube Escape: The Cave
Cube Escape: The Cave
Cube Escape: The Cave
Cube Escape: The Cave

Nesnelere dokunarak ilerliyor ve gizemi ortaya çıkarıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 17 dakika önce

Cube Escape: The Cave, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gizem çözme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Nesnelere dokunarak hikayeiyi ortaya çıkarmaya çalıştığınız oyunda çok eğleniyorsunuz.

Sinematik bir atmosferde geçen Cube Escape: The Cave, oynarken sizi düşündürecek ve beynininizi sınırlarına kadar zorlayacak bir oyundur. Hikaye tabanlı bir gizem çözme oyunu olan Cube Escape: The Cave'de nesnelere dokunarak ilerliyor ve hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Adım adım ilerlediğiniz oyunda konuğa yardımcı olmanız gerekiyor. Bir küpün içine girerek oynadığınız oyunda dikkatli olmalı ve gözünüze çarpan farklılıkları incelemelisiniz. Cube Escape serisinin dokuzuncu oyunu olan Cube Escape: The Cave'de macera kaldığı yerden devam ediyor. Eğer önceki oyunları oynadıysanız bu oyundan da zevk alacağınızı söyleyebilirim. Eğer gizem çözme oyunlarında iyi olduğunuzu düşünüyorsanız Cube Escape: The Cave'i mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Zorlu bulmacaları çözmeli ve gizemi ortaya çıkarmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Cube Escape: The Cave'i sakın kaçırmayın.

Cube Escape: The Cave oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Rusty Lake
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