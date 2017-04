Cube Escape: The Cave, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir gizem çözme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Cube Escape serisinin dokuzuncu ve son oyunu olan Cube Escape: The Cave'de macera kaldığı yerden devam ediyor.

Popüler gizem çözme serisi Cube Escape'nin son oyunu olan Cube Escape: The Cave, oynarken sizi düşündürecek ve beyninizi zorlayacak bir oyundur. Gizem çözme kurgusuna sahip olan hikaye tabanlı bir oyun olan Cube Escape: The Cave'de hikayeyi tamamlamaya çalışıyorsunuz. Konuğa yardımcı olmaya çalıştığınız oyunda nesnelere dokunarak ilerliyor ve gizemli hikayeyi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Merak uyandırıcı bir etkiye de sahip olan oyun sinematik bir atmosferde geçiyor. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Cube Escape: The Cave'i mutlaka denemelisiniz. Serinin son oyununda macera kaldığı yerden devam ediyor. Eğer daha önceki oyunları oynadıysanız bu oyunu da mutlaka denemeniz gerekiyor. Ayrıca gizem çözme oyunlarında iyi olduğunuzu düşünüyorsanız Cube Escape: The Cave'i sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Etkileyici görselleri, sinematik havası ve macera dolu bölümleriyle Cube Escape: The Cave sizleri bekliyor. Zevkle oynayabileceğiniz Cube Escape: The Cave'i mutlaka indirmelisiniz.

Cube Escape: The Cave oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.